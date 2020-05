Covid-19 no Bairro da Jamaica provocado por “pessoas que vêm de fora”

Garantia foi dada pelo presidente da Associação de Desenvolvimento Social do bairro.

O presidente da Associação de Desenvolvimento Social do Bairro da Jamaica, no Seixal, considera que os casos de infeção detetados devem-se a pessoas que “vêm de fora” e aglomeram-se em “cafés e restaurantes” sem cumprir as medidas de restrição.

Foram detetados 16 casos de infeção entre os moradores.

Com o aumento do número de casos de infeção na região de Lisboa e Vale do Tejo, os bairros mais pobres estão entre as preocupações das autoridades de saúde.