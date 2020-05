Resgatado corpo do jovem desaparecido no rio Kwanza

O cadáver do jovem desaparecido desde domingo, 24, em consequência do naufrágio de uma embarcação de recreio na foz do rio Kwanza, município de Belas, foi encontrado na manhã desta terça-feira.

O corpo de Esténio Joanes Cruz André, de 23 anos, foi encontrado na região do Miradouro da Lua, no mesmo município, a cerca de 40 quilómetros do local do acidente.

O porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Minguês, disse que participaram nas operações 25 especialistas dos bombeiros, Capitania do Porto de Luanda, Polícia Fiscal, com o apoio de helicópteros da Força Aérea Angolana.

O naufrágio ocorreu na manhã de domingo, 24, quando a embarcação em que seguiam quatro jovens teve o motor avariado.

Devido às fortes ondas, os ocupantes foram projectados.

Os outros ocupantes conseguiram salvar-se porque usavam coletes salva-vidas, equipamento de que a vítima mortal não tinha, de acordo com relatos dos companheiros.