Antigo ‘anel de fogo’ gigante é descoberto a biliões de anos-luz do Sistema Solar

Uma antiga galáxia em forma de “anel de fogo”, formada após colisão entre duas galáxias, foi encontrada a 11 biliões de anos-luz do Sistema Solar, tendo aproximadamente a mesma massa que a Via Láctea.

Uma equipe de astrónomos utilizou os dados espectroscópicos obtidos pelo Observatório WM Keck no Havaí e imagens gravadas pelo telescópio espacial Hubble da NASA para identificar a estrutura incomum de um tipo de galáxia extremamente raro, descrito como “anel de fogo cósmico”.

A chamada R5519 está localizada a 11 biliões de anos-luz do Sistema Solar e foi formada após uma colisão violenta e catastrófica entre duas galáxias. Além disso, a R5519 tem aproximadamente a mesma massa que a Via Láctea.

A descoberta foi anunciada pela revista Nature Astronomy e pode revolucionar as teorias sobre a formação inicial das estruturas galácticas e como evoluíram, segundo os autores do estudo.

A galáxia é circular, com um buraco massivo em seu centro, sendo quase dois milhões de vezes maior que a distância entre a Terra e o Sol.

“Ela está criando estrelas a um ritmo 50 vezes maior que a Via Láctea […] A maior parte desta actividade ocorre em seu anel, que realmente é um anel de fogo”, afirmou Tiantian Yuan, pesquisador principal do Centro de Excelência ARC da Austrália para Astrofísica do Céu em 3 Dimensões (ASTRO 3D).

Os cientistas acreditam que as chamadas “galáxias em anel de colisão”, como a recém-descoberta, começaram a se formar entre quatro e seis biliões de anos depois do Big Bang, que ocorreu há aproximadamente 13,8 biliões de anos.

Uma vez que, pelas teorias actuais, distância equivale a tempo, isso significa que a imagem mostra como a galáxia era 11 biliões de anos atrás.

Agora, isso é pouco mais de 3 biliões após o Big Bang, um período que, segundo os cientistas, não poderia ser suficiente para formar uma galáxia tão incomum.

A maioria das galáxias descobertas que se formaram muito cedo, ou seja, no Universo primitivo, tem a forma de bolhas desordenadas, com estrelas que orbitam em todas as direcções.

Desta forma, trata-se da primeira galáxia descoberta deste tipo formada no Universo primitivo.