Forças sírias teriam interceptado comboio militar dos EUA no nordeste do país

Tropas do Exército sírio que controlavam um posto de segurança em torno da cidade de Tell Tamer interceptaram um comboio de veículos blindados dos EUA, obrigando-o a regressar.

Um pequeno vídeo mostra um veículo Oshkosh M-ATV MRAP do Exército norte-americano dando meia volta e se afastando do local, enquanto diversos militares sírios munidos com armas de assalto caminham lentamente atrás dele. Outros veículos norte-americanos também foram vistos no local.

De acordo com a agência de notícias SANA, os militares dos EUA pretendiam chegar à província de Al Khair, mas o motivo do deslocamento ainda é desconhecido. O Pentágono não comentou o incidente.

Este é mais um de uma série de impasses no nordeste da Síria entre unidades do Exército sírio e forças norte-americanas, juntamente com suas milícias das Forças Democráticas da Síria.

As tropas norte-americanas aumentaram sua presença na região, que é rica em petróleo e gás, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump admitiu os planos de manter forças militares na área para alegadamente “proteger” os poços de petróleo dos terroristas do Daesh (grupo terrorista proibido na Rússia e em outros países).