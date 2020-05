Brasil supera a marca das 20 mil mortes pelo novo coronavírus, informa Ministério da Saúde

Com 1.188 óbitos nas últimas 24 horas, o Brasil superou a marca das 20 mil vítimas fatais em razão da pandemia do novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde na noite desta quinta-feira (21).

De acordo com o levantamento diário da pasta, o país já tem 20.047 mortos pela COVID-19 em todo o território nacional – na quarta-feira (20), o número era de 18.859 óbitos pela doença.

Já o número total de casos confirmados já atingiu os 310.087, de acordo com o balanço do ministério, depois de 18.508 novos casos terem sido registrados nas últimas 24 horas.

Entre os estados, São Paulo continua como o mais afetado com 73.739 diagnósticos e 5.558 mortes. Em seguida aparece o Rio de Janeiro com 32.089 casos e 3.412 óbitos, enquanto no Ceará são 31.413 infecções e 2.161 mortes.

Os dados mostram como o novo coronavírus avança rápido no Brasil. A marca de 10 mil mortes havia sido registrada no último dia 9, o que significa que ela dobrou em um prazo de 12 dias. Já o intervalo entre 5 mil mortes (em 28 de abril) para 10 mil óbitos foi de 11 dias.

Apenas nesta semana, o Brasil ganhou mais de 100 mil novas infecções, o que levou o país para a terceira posição entre as nações com mais infectados pela COVID-19 – atrás de EUA (1,5 milhão) e Rússia (317 mil). Entre as mortes, o Brasil é o sexto, atrás de EUA (93.863), Reino Unido (36.124), Itália (32.486), França (28.218) e Espanha (27.940).