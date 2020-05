Pascoal Mussungo em concerto online na Fundação Arte e Cultura

A Fundação Arte e Cultura apresenta neste sábado, dia 23, pelas 19 horas, o concerto online com o músico e compositor Pascoal Mussungo. O evento, que leva no epicentro a mensagem de amor e de esperança, decorrerá no âmbito do projecto Fundação Arte e Cultura Online, visando incentivar as famílias a permanecer em casa e protegerem as suas vidas enquanto durar o estado de emergência em prevenção face a Covid-19.

“Há um livro”, “Mamã”, “Nzela” e “Opepinami” são temas que saltam do menu artístico a ser apresentado pelo inclino do Wiza Anfiteatro, da Fundação Arte e Cultura.

“De um modo geral, as músicas relatam a paz social, o amor, e a selecção das mesmas deve-se ao momento que Angola e o mundo vivem. Entramos numa fase em que todos nós precisamos deste reconforto”, afirma o músico.

Pascoal Mussungo foi, desde muito cedo, defensor da ideia segundo a qual o amor sobrepõe-se a tudo o resto. “A própria natureza apela-nos ao amor, e uma coisa que me levou a não olhar para atrás, quando fui convidado a fazer parte deste projecto filantrópico da Fundação, foi justamente isto. Sabia que estaria a dar o melhor de mim para o bem comum. O projecto tem esse cariz, solidariedade”, disse o artista para quem a vida deve ser encarada nesta perspectiva após o Covid-19.

Pascoal Mussungo salienta que se há uma herança que a Covid-19 deve deixar é, na simplicidade e na diferença encontrar o denominador comum que é a paz social e a harmonia entre os homens. “Ao usarmos a máscara, ao lavarmos as mãos protegemos-nos a nós e aos outros. Para além disso está também este espaço comum, a humanidade, para continuarmos a viver”, explica.

Aparte do concerto com o músico Pascoal Mussungo, decorre nesta semana e no âmbito do projecto Fundação Arte e Cultura Online, as aulas de Guitarra, Reciclagem e Decoração com o professor Luís Albino, Conceição Manuel, ambos da Fundação Arte e Cultura, respectivamente, e Concertos com os músicos Cláudio Art Jazz, Banda Melodias da Alma e teatro com grupo Jovens da Mulemba.

Reforçar que, o projecto tem também um pendor de inclusão social. Nesta semana, por exemplo, a Fundação apresentou o concerto online do músico JD, um jovem artista com deficiência visual, mas que superou todas as limitações, tocando excelentemente um piano. Entretanto, este não é o único caso. Ainda nesta semana, os amantes das artes assistiram, via online, ao momento de spoken word com o poeta Isis Hembe, um jovem tetraplégico.

Sobre o projecto

O projecto Fundação Arte e Cultura Online foi lançado no dia 24 de Março de 2020, como forma de dar resposta ao estado de emergência e a necessidade de proporcionar às famílias, crianças e adolescentes alunos do Centro Cultural da Fundação, na Ilha de Luanda, uma razão para ficar em casa e protegerem as suas vidas da Covid-19, de um lado e do outro lado, manter o ritmo das aulas para os alunos do Centro Cultural da Fundação, na Ilha de Luanda.

O objectivo é realizar essas actividades online e permitir assim que, a partir de suas casas, as famílias possam receber um estímulo adicional para tornarem os seus dia mais divertidos, mas também mais seguros, nos horários considerados viáveis. As famílias assistem aos eventos a partir das redes sociais da Fundação- Facebook Fundação Arte e Cultura, Escola da Música e Galeria Tamar Golan.