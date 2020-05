Maduro acusa Colômbia de tentar contaminar Venezuela com COVID-19

Depois que o país viu lanchas com militares colombianos chegar às praias venezuelanas há semanas, o presidente da Venezuela acusa Bogotá de continuar a guerra contra si.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou seu homólogo colombiano, Iván Duque, de ordenar a contaminação da Venezuela com a COVID-19 através dos cidadãos venezuelanos que retornam do país vizinho.

“Esta é a ordem dada por Iván Duque, denunciei isso há duas semanas, uma reunião muito infeliz dando ordem para fazer tudo o possível para contaminar a Venezuela, tenho as provas na minha mão”, declarou Maduro durante uma cerimónia com parte de seu gabinete em Caracas, divulgada pela emissora Telesur.

Maduro disse que os venezuelanos que voltaram da Colômbia com coronavírus acreditam ter sido infectados nos autocarros que o governo de Duque organizou para levá-los até à fronteira.

“Nas investigações feitas com os venezuelanos que chegaram infectados, eles nos dizem que, de um momento para outro, os fizeram embarcar em autocarros, ficaram surpresos, receberam algumas sacolas com algum pão, dizem que deixaram as cidades de Bogotá e Cali saudáveis, que não tiveram contacto com ninguém, e que presumem ter sido contaminados nos autocarros”, disse ele.

O presidente disse que, diante dessa situação, decretou o reforço do cordão sanitário nas fronteiras com a Colômbia e o Brasil, para evitar a entrada de cidadãos infectados no país.

“Todos esses casos estão sob controle epidemiológico e médico e vão ficar lá por 14 dias. Se é dura e difícil a situação? Mais duro é eles contaminarem o país, entrarem e contaminarem toda a Venezuela, como é o desejo de Iván Duque na Colômbia”, disse ele.

Para assistir esses cidadãos, o chefe de Estado disse que multiplicará o número de camas, tendas e hospitais de campanha militares na fronteira com os estados de Apure, Táchira e Zulia (ocidente); e Santa Elena de Uairén, estado de Bolívar (sul).

Números de COVID-19 no país

Maduro informou que nas últimas 24 horas foram detectados 75 novos casos, que correspondem a três casos nacionais, cinco por contacto com viajantes internacionais e 67 na fronteira com a Colômbia.

A Venezuela registou até quarta-feira (20) 824 infecções e 10 mortes desde que os dois primeiros casos foram anunciados em 13 de Março.

O país sul-americano está chegando à sua décima semana de quarentena, depois que o governo a decretou em 16 de março para evitar a disseminação do coronavírus.