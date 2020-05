Lunda-Sul: Execução das obras está acima dos pagamentos

O ritmo das obras sociais em curso na província da Lunda-Sul é satisfatório e, em muitos casos, com um nível de execução acima dos pagamentos feitos, afirmou o governador da província, Daniel Neto.

Segundo o governador, que visitou várias obras, os empreiteiros investiram fundos próprios para evitarem paralisações dos 40 empreendimentos em construção em Saurimo e noutros municípios, com financiamento via Eurobonds e Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

“Agrada-nos constatar isto, porque vai ao encontro das expectativas,” realçou o governante, reconfortado com a conclusão de uma escola de 14 salas de aula no bairro Passa-Bem, que custou Kz 144.282.000,00, em 12 meses, a cargo da empreiteira Cosnovo-Lda.

Daniel Neto visitou também o Lar 1 de Dezembro, com seis salas em anexo. O edifício, de um andar, ganhou novo rosto, com as obras de restauro e melhoramento, que vão conferir dignidade a dezenas de crianças transferidas há mais de dez meses para o bairro Txizaínga, devido às obras.

O governador confirmou a funcionalidade de dois sistemas de furos artesianos com pontos de abastecimento, que aliviam os encargos com a compra de água por parte de várias famílias.

Enquanto percorria demoradamente as infra-estruturas inseridas no roteiro da visita, Daniel Neto recebeu, dos empreiteiros, as explicações necessárias. Na escola do ensino especial, dimensionada para 40 salas de aula, contra 24 inicialmente previstas, o governador acolheu a proposta de inclusão de uma quadra polidesportiva, apresentada pelo empreiteiro.

Daniel Neto orientou o administrador municipal a iniciar negociações com cinco moradores fixados na área abrangida pelo projecto, a fim de serem realojados em casas a serem construídas na mesma zona pelo empreiteiro, antes do desalojamento.

O governador referiu que a resposta da Cosnova – Lda “ao grito” para acomodar dezenas de crianças permitiu a conclusão, cinco meses antes do prazo contratual, das obras da Pediatria, que “carece apenas de algumas afinações no sistema de climatização”. O hospital deve reabrir dentro de sete dias.

Avanços notáveis registou também o governante na escola de 14 salas na zona I da parte suburbana do extenso bairro Txizaínga.

O mercado do Nhama, nas imediações do cemitério municipal, com três naves, erguidas para albergar cerca de 200 bancadas, é um desafio que o empreiteiro Miguel Ambrósio executa com fundos próprios. O projecto inclui dezenas de outros espaços para acomodar o maior número possível de vendedores, armazéns, moageiras e outros serviços.

Entre os constrangimentos que reduzem o impulso no interior da província, onde estão em curso várias obras, destaque para as dificuldades na circulação a partir do rio Luia, na via Muriége/Chiluage, interior do município de Muconda, por desabamento da ponte metálica há cerca de um ano.

Cenário semelhante se observa na via entre as comunas de Cucumbi/ Xassengue, no município de Cacolo.

Daniel Neto garantiu que o Governo preparou máquinas e outros meios para a intervenção de uma brigada de estradas, com vista à normalização do trânsito.

Segundo o director do Gabinete Provincial de Infra-estruturas, Cláudio Pemessa, o empenho dos empreiteiros contratados para a construção de novas escolas nas comunidades periurbanas vai resultar na disponibilidade de mais de cem salas, laboratórios e campos para a prática de desporto, só em Saurimo.

O processo de extensão do abastecimento de água, arrolado na carteira de 88 projectos sociais da província, conta com a comparticipação da Sociedade Mineira de Catoca (SMC).