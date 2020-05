Covid-19: Angola com mais um recuperado e dois casos positivos

Angola registou, nas últimas 24 horas, mais um caso recuperado ( médica cubana) e dois casos positivos, um cidadão da Guiné Conacry e uma angolana, informou hoje, quinta-feira, o secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda.

A médica recuperada faz parte do grupo de médicos cubanos que chegaram, no dia 10 de Abril deste ano, a Angola para apoiar nos esforços de combate da pandemia e que tinha sido testada positivo da covid-19 já no país.

Ao fazer a habitual actualização de dados, Franco Mufinda fez saber que o cidadão da Guiné Conacry, de 25 anos de idade, diagnosticado positivo, reside no Bairro Hoji-Ya-Henda, no município do Cazenza(Luanda), e a cidadã angolana, também de 25 anos de idade, reside no município do Kilamba Kiaxi, também na capital do país.

” Os dois testados positivos até a altura do diagnóstico estavam na quarentena institucional”, asseverou.

Angola soma, assim, 60 casos positivos, dos quais três óbitos, 18 recuperados e 39 casos activos (clinicamente estáveis), sendo 32 de transmissão local.