O número diário de mortos no Brasil devido ao novo coronavírus subiu para um recorde de 1.179 na terça-feira, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizia estar a considerar impôr uma proibição de viagens do Brasil.

O maior número diário antes da terça-feira fora de 881 mortes a 12 de maio. A pandemia matou pelo menos 17.971 pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

Na segunda-feira, o Brasil ultrapassou a Grã-Bretanha tornando-se no país com o terceiro maior número de infecções confirmadas, atrás da Rússia e dos Estados Unidos.

Os casos confirmados no Brasil também saltaram em um recorde de 17.408 na terça-feira, para um total de 271.628 pessoas que deram positivo para o vírus.

O presidente Jair Bolsonaro, um aliado ideológico de Trump, tem sido amplamente criticado pela forma como lida com o surto, por exemplo opondo-se a restrições que ele vê como prejudiciais à economia.

Bolsonaro disse que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, emitirá novas diretrizes na quarta-feira, expandindo o uso recomendado do cloroquina, um medicamento antimalárico, para tratar o coronavírus.

O ministro da Saúde, Nelson Teich, saiu na sexta-feira sob pressão para assinar as diretrizes, fazendo dele o segundo médico a deixar o posto em um mês. Em uma entrevista publicada no site Blog do Magno, Bolsonaro disse que Pazuello, um general do exército ativo que fora vice de Teich, assinaria as novas diretrizes de cloroquina e continuaria no cargo por enquanto.

Bolsonaro acrescentou que sua mãe tem 93 anos e ele mantém uma caixa de cloroquina mão, caso ela precise.

Trump, que anunciou na segunda-feira que tomava cloroquina preventivamente, disse a repórteres na terça-feira: “Não quero que pessoas venham aqui e infectem nosso povo. Também não quero pessoas doentes lá. Estamos a ajudar o Brasil com ventiladores … O Brasil está tendo alguns problemas, não há dúvida sobre isso.”