Ondjiva sem água potável há nove dias

A cidade de Ondjiva e as localidades de Nehone e Santa Clara, província do Cunene estão privadas do abastecimento de água potável há nove dias, devido à uma avaria na conduta da Estação de Tratamento de Água (ETA) no Xangongo.

A rotura foi registada na conduta de transporte de água na ETA do Xangongo, localizada no município de Ombadja, 97 quilómetros da cidade de Ondjiva, que no seu estado operacional bombea 24 milhões de litros de água/dia.

Segundo o administrador técnico da Empresa de Água e Saneamento do Cunene, Evangelista Kamati, que falava hoje à Angop, estão desde o dia 11 deste mês a procurar solucionar o problema e repor o abastecimento da água o mais rápido possível.

Com falta de água da rede, a população está a consumir a água dos furos.