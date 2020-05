Filme ‘A Balada do Soldado’ procura o amor por entre as ruínas da guerra

Neste mês de comemorações dos 75 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, a Sputnik Brasil recomenda filme que debate se é possível encontrar amor por entre os escombros da guerra.

Nesse filme clássico da cinematografia soviética e ainda pouco conhecido no Brasil, um jovem soldado, Aleksei Skvortsov, conhecido pelo seu apelido carinhoso Alyosha, tenta encontrar ternura em meio à guerra.

Em batalha difícil para o Exército soviético, Alyosha, sozinho em uma trincheira, destrói dois tanques alemães. O comandante do seu batalhão, impressionado com a coragem do nosso herói, pergunta a Alyosha como ele conseguiu o feito:

“Para ser sincero, eu estava com muito medo”, admite o jovem soldado. “Quem dera todos tivessem o mesmo medo que você”, responde o comandante.

O filme nos apresenta a ternura desse bravo soldado, quando “ele troca a condecoração de guerra” pela permissão de voltar para casa por alguns dias “para visitar a sua mãe”, relatou o jornalista e crítico de cinema Felipe Brida à Sputnik Brasil.

Durante a viagem, ele se apaixona pela jovem Shura, e, “no meio da guerra, se forma um novo casal”. “O filme vai debater o tema: a guerra é ou não capaz de destruir um amor?”, sintetizou Brida.

“‘A Balada do Soldado’ é um verdadeiro drama de guerra poético, sobre o amor pueril nos tempos de batalha”, sem deixar de prestar homenagem à “bravura dos soldados soviéticos na Segunda Guerra Mundial”.

“O filme nos inspira a não desistir do amor, mesmo em momentos de grande terror, como na guerra”, disse Brida.

A tradutora de “A Balada do Soldado” para o português, Ekaterina Pivinskaya, acredita que esse filme traz ao público brasileiro não só o olhar russo sobre a guerra, mas também sobre o amor.

“Os filmes russos são muito sobre isso: você não precisa declarar em voz alta que você ama. Você demonstra o seu amor através dos atos, sem precisar dizer uma só palavra”, contou Pivinskaya à Sputnik Brasil.

“A Balada do Soldado” foi o segundo filme do diretor Grigory Chukhray, que “dirigiu poucos [filmes], apenas oito longas de ficção e dois documentários, mas era um roteirista de primeira”, disse Brida.

Chukhray, que “ganhou muitos prêmios nos 40 anos de carreira”, assina o roteiro de “A balada do Soldado” em parceria com “o prestigiado roteirista Valentin Ezhov”, explicou Brida.

Lançado em 1959, “o filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro, foi indicado à Palma de Ouro, ganhou [o prêmio] Bafta de melhor filme e até hoje tem uma grande aprovação da crítica e do público”, ressaltou Brida.

Para ele, o filme se destaca pela “parte técnica”: “a fotografia é muito bonita e faz o uso do preto e branco de forma ideal para o tema, que é o amor nos tempos de conflito bélico.”

“A Balada do Soldado” foi disponibilizado no Brasil pela primeira vez pelo projeto CPC-UMES Filmes, que, em parceria com os estúdios Mosfilm, reúne biblioteca completa de filmes russos e soviéticos legendados para o português.

Essa obra-prima ficará disponível somente nos dias 19 e 20 de maio. Acesse aqui o filme “A Balada do Soldado”. A Sputnik Brasil traz uma série de reportagens especiais para relembrar os principais momentos da Segunda Guerra Mundial, a fim de garantir que ela nunca se repita.