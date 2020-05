Covid-19: Angola com mais dois casos positivos nas últimas 24 horas

Angola registou, nas últimas 24 horas, mais dois casos positivos de transmissão local, sendo um cidadão da Guiné Conacry, de 29 anos, e outro angolano, de 40 anos, contactos do caso 31, informou hoje, terça-feira, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

De acordo com Franco Mufinda, que fazia a habitual actualização de dados, os dois indivíduos,residentes no bairro do Hoji Ya Henda, no município do Cazenga, em Luanda, estavam na quarentena institucional.

Estatisticamente Angola tem assim 52 casos positivos, com três óbitos, 17 recuperados e 32 activos (clinicamente estáveis), sendo que os casos de transmissão local são 25, incluindo o caso do cidadão de 82 anos de idade que resultou em morte, apesar, segundo o secretário de Estado, de estar sob investigação.

Relativamente ao bairro Hoji Ya Henda, apontou que já foram colhidas trés mil 335 amostras, sendo que o cerco sanitário neste bairro de Luanda vai ainda se manter, ao contrário do Bairro do Cassenda, Distrito Urbano da Maianga (Luanda), onde foram testadas 160 pessoas, com resultados negativos, que terá o levantamento da cerca sanitária na quarta-feira (20).