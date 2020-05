Com lesão no pulso, Bogdanovic desfalcará Utah Jazz no resto da temporada

O ala croata Bojan Bogdanovic, do Utah Jazz, será submetido a uma cirurgia por lesão no pulso e perderá o resto da temporada atual da NBA se os jogos puderem recomeçar, informou sua equipe na segunda-feira.

Bogdanovic, ex-jogador do Real Madrid e do turco Fenerbahce, vai passar por uma cirurgia no pulso direito em Nova York na terça-feira e “ainda não foi estabelecido um cronograma para seu retorno ao jogo”, afirmou o Jazz em um comunicado.

A franquia esclareceu que o jogador lesionou seu pulso “em algum momento de 2019 e a lesão o incomodou durante toda a temporada”, então os médicos finalmente decidiram intervir nesse período de paralisação da liga.

A NBA anunciou a suspensão dos jogos depois que se soube em 11 de Março que o companheiro de Bojan Bogdanovic no Utah Jazz, Rudy Gobert, testou positivo para COVID-19. Desde então, a liga continua analisando diferentes cenários na esperança de concluir a temporada.

Antes do intervalo, Bogdanovic tinha uma média 20,2 pontos, 4,1 ressaltos e 2,1 assistências por jogo em sua primeira temporada com a camisa do Jazz, que ocupa a quarta posição na Conferência Oeste, que dá acesso aos playoffs.

O atacante de 31 anos assinou um contrato de quatro anos e 73 milhões de dólares com o Utah Jazz em julho passado, depois de jogar nas duas temporadas anteriores com o Indiana Pacers.