EUA serão ‘expulsos’ do Iraque e da Síria, diz líder supremo do Irão

O líder supremo do Irão, aiatolá Ali Khamenei, declarou que “os norte-americanos não permanecerão no Iraque e na Síria e serão expulsos”, onde estão presentes de forma ilegal.

A declaração do líder supremo iraniano foi dada durante uma reunião realizada através de videoconferência com estudantes iranianos no domingo (17), informa a agência de notícias Mehr.

Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohammad Javad Zarif, declarou que Teerão vai retaliar se Washington tomar medidas contra a entrega de combustível para a Venezuela, atingida pela crise.

A declaração ocorreu logo após o Departamento de Defesa dos EUA designar o Irão, a Coreia do Norte, a Síria, a Venezuela e Cuba como países que “não cooperam” com Washington no combate ao terrorismo.

Os EUA acreditam que Teerão continua sendo “o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo”, além de designar o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica como uma organização terrorista, que estaria “directamente envolvida em conspirações terroristas e assassinatos” de norte-americanos.

Em Janeiro, um ataque dos EUA em Bagdad matou o comandante da milícia xiita iraquiana Abu Mahdi Muhandis e o ex-chefe da Força Quds iraniana, o major-general Qassem Soleimani. Na ocasião, Washington alegou que ambos estavam envolvidos em um ataque à embaixada norte-americana em 2019.

Os EUA seguem aplicando uma política de “pressão máxima” sobre o Irão desde 2018, quando os norte-americanos se retiraram do Plano de Acção Conjunto Global, acordo nuclear realizado entre Irão, Rússia, China, França, Alemanha, Reino Unido, EUA e União Europeia em 2015.