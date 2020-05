Edmazia Mayembe e Puto Português alcançam números extraordinários de doações

A Cantora Edmazia Mayembe e Puto Português, arrecadaram mais de 200 toneladas de doações, neste domingo, 17 de Maio, durante uma live Solidário, que ficou marcada pela evolução tecnológica em suas casas.

O objectivo do show, é arrecadar cestas básicas para ajudar a população mais desfavorecida, que muito tem sido afectada neste período de pandemia.

Os artistas, reencontram-se com o público através da live produzida e transmitida, pela Televisão Pública de Angola, e o Site de notícias Platina Line, tornando o domingo dos seus fãs colorido.

O show simultâneo, amenizou a solidão e saudade dos telespectadores, mostrando o amor que os músicos têm pelo trabalho e pelo público.

De acordo com a cantora Edmazia Mayembe, o momento é único. “Este é um tempo de solidariedade, resiliência, mas também de escolhas. E estas mesmas vão nos ensinar muito. Principalmente tudo quanto temos feito durante este período de isolamento”, apontou.

Inspirados, os artistas, tiveram um momento alto no show com a música ‘Paciência’, do último álbum de Puto Português com a participação de Edmazia, que retrata um casal apaixonado e sem condições, que vive a pressão da sociedade para se casarem. Uma parte da letra diz: “Não temos casa para morar, mas insistem em casar, como será depois, como será depois…”