Costa diz que vai ouvir partidos e Marcelo antes de nomear o novo governador do Banco de Portugal

Primeiro-ministro rejeitou avançar hoje se Mário Centeno vai substituir Carlos Costa no Banco de Portugal. Costa criticou Passos Coelho por ter decidido renomear o governador do BdP em 2015 sem ouvir o PS, então na oposição, e diz que agora vai ouvir partidos parlamentares e o Presidente da República.

O primeiro-ministro disse hoje que vai ouvir os partidos parlamentares e o Presidente da República antes de escolher o novo governador do Banco de Portugal.

“Antes de designar um novo governador, ouvirei partidos parlamentares” e o “Presidente da República”, disse hoje António Costa em entrevista à TSF.

O governante não quis avançar se Mário Centeno pode estar na calha para substituir Carlos Costa, ou se já estava à procura de substituto caso o ministro das Finanças deixe o Governo pelo supervisor.

O primeiro-ministro criticou também o anterior primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, por em 2014 não ter ouvido o PS, então o maior partido da oposição, antes de anunciar que iria renomear Carlos Costa à frente do supervisor.

Segundo o primeiro-ministro, Passos Coelho ligou-lhe às sete da manhã no dia em que o conselho de ministros iria decidir a renomeação do governador do BdP para o informar antes de saber pela comunicação social.

Questionado por António Costa sobre não ter consultado o maior partido da oposição antes da decisão ser tomado, Passos Coelho terá respondido que a decisão cabia ao Governo, afirmou hoje o primeiro-ministro.

“Não é assim que farei” agora, disse António Costa esta segunda-feira.

O primeiro-ministro disse que no momento certo vai falar com o governador do BdP sobre o momento do fim do seu mandato.

“Não se deve deslegitimar o governador do BdP”, afirmou, acrescentando que “não fala com o governador pela comunicação social”.