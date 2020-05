Bayern vence Union Berlim no retorno à Bundesliga

O Bayern de Munique, líder da Bundesliga, voltou a disputar a competição mais de dois meses após a suspensão do futebol devido ao coronavírus e conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre o Union Berlim (12º), neste domingo pela 26ª rodada do Campeonato Alemão.

Um penalti convertido pelo polonês Robert Lewandowski aos 40 minutos de jogo abriu o caminho da vitória para o Bayern, antes do francês Benjamin Pavard (80′) ampliar o marcador de cabeça, após cobrança de um canto de Joshua Kimmich.

Com o vitória, o Bayern conservou a vantagem de quatro pontos sobre o Borussia Dortmund, segundo colocado e que no sábado goleou por 4 a 0 o arquirrival Schalke no ‘Derby do Ruhr’.

Lewandowski, que antes da suspensão do futebol, em Março, estava lesionado, aproveitou o tempo longe dos gramados para se recuperar fisicamente e anotou seu 26º golo na Bundesliga, se isolando ainda mais na artilharia da competição.

O Bayern de Munique deu mais um grande passo rumo ao oitavo título alemão consecutivo, a oito rodadas para o fim da temporada.

Defender a vantagem sobre o Borussia Dortmund era especialmente valioso para o Bayern, que medirá forças directamente com seu principal perseguidor no dia 26 de maio.

Na outra partida disputada neste domingo, o Colónia (10º) empatou em 2 a 2 com o Mainz (15º).

– Programação e resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sábado:

Augsburg – Wolfsburg 1 – 2

Hoffenheim – Hertha Berlim 0 – 3

Borussia Dortmund – Schalke 04 4 – 0

RB Leipzig – Freiburg 1 – 1

Fortuna Dusseldorf – Paderborn 0 – 0

Eintracht Frankfurt – B. Moenchengladbach 1 – 3

– Domingo:

Colónia – Mainz 2 – 2

1. FC Union Berlim – Bayern de Munique 0 – 2

– Segunda-feira:

(15h30) Werder Bremen – Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 26 18 4 4 75 26 49

2. Borussia Dortmund 54 26 16 6 4 72 33 39

3. B. Moenchengladbach 52 26 16 4 6 52 31 21

4. RB Leipzig 51 26 14 9 3 63 27 36

5. Bayer Leverkusen 47 25 14 5 6 45 30 15

6. Wolfsburg 39 26 10 9 7 36 31 5

7. Freiburg 37 26 10 7 9 35 36 -1

8. Schalke 04 37 26 9 10 7 33 40 -7

9. Hoffenheim 35 26 10 5 11 35 46 -11

10. Colónia 33 26 10 3 13 41 47 -6

11. Hertha Berlim 31 26 8 7 11 35 48 -13

12. 1. FC Union Berlin 30 26 9 3 14 32 43 -11

13. Eintracht Frankfurt 28 25 8 4 13 39 44 -5

14. Augsburg 27 26 7 6 13 37 54 -17

15. Mainz 27 26 8 3 15 36 55 -19

16. Fortuna Dusseldorf 23 26 5 8 13 27 50 -23

17. Werder Bremen 18 24 4 6 14 27 55 -28

18. Paderborn 17 26 4 5 17 30 54 -24