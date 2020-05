COVID-19: Mourão faz teste e entra em quarentena após contato com infectado

O general Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, realizou hoje (16) um exame para COVID-19, após saber que um servidor com o qual teve contato nos últimos dias testou positivo para o novo coronavírus.

Segundo informações da assessoria do vice-presidente citadas pela Agência Brasil, Mourão teria tido contato com o servidor contaminado na última quarta-feira (13). A vice-primeira-dama, Paula Mourão, também foi testada. Atualmente, o casal está em isolamento no Palácio Jaburu.

Os resultados dos exames devem ser divulgados na próxima segunda-feira (18) e o vice-presidente deverá aguardá-los ainda em quarentena, sem cumprir agenda oficial.

Também na última quarta-feira (13), de acordo com a CNN, o presidente Jair Bolsonaro também teve contato com uma pessoa que testou positivo para a COVID-19, o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ). O chefe de Estado, no entanto, preferiu não aderir ao isolamento e, até o momento, não há informações se ele teria ou não se submetido a um exame após esse encontro. Mas a CNN destaca que o parlamentar estava de máscara e não chegou a apertar a mão do presidente durante o encontro.

Neste sábado (16), o Brasil se tornou o quarto país com mais casos confirmados do novo coronavírus, ultrapassando Espanha e Itália, com 233.142, segundo o Ministério da Saúde. O número de óbitos provocados pela COVID-19 e devidamente registrados no país chegou a 15.633.