China Telecom Global selecciona Angola Cables para reforço de conectividade

A China Telecom Global (CTG), empresa de serviços de tecnologias de informação e comunicação, seleccionou a Angola Cables como sua operadora preferencial para reforçar seus serviços de conectividade para longas distâncias entre Ásia, África e América Latina.

Segundo uma nota de imprensa de imprensa que a Angop teve acesso neste sábado, com esta parceria as duas empresas preparam-se para lançar uma rota de transmissão expressa para conectar a China, África do Sul e Brasil, através do Sistema de Cabos do Atlântico Sul (SACS).

O documente refere ainda que as duas instituições também acordaram estabelecer uma interconexão de rede na África do Sul, tirando proveito das capacidades avançadas das redes das duas empresas, sendo que a capacidade de transmissão e latência entre China, África do Sul, Angola e Brasil serão significativamente melhoradas.

África é um mercado em rápido crescimento e a China Telecom Global tem vindo a desenvolver capacidades de serviço neste mercado desde 2010, acrescenta a nota.

Explica que a CTG vai aproveitar as capacidades e o potencial do SACS para que os seus clientes beneficiem de velocidades de baixa latência, segura e económica, abaixo dos 156 milissegundos (ms), entre Joanesburgo a São Paulo.

As parcerias que Angola Cables tem feito demonstram cada vez mais a visão acertada de transformar Angola num HUB de tráfego/dados em África, permitindo, desta forma, às empresas e às famílias beneficiarem de uma rede de serviços de telecomunicações em África, com destaque na região da SADC.

A China Telecom Global Limited (CTG) é uma subsidiária da China Telecom Corporation Limited (“China Telecom”) e ocupa a 141ª posição na Fortune Global 500 em 2019.

Fundada em 2012 e com sede em Hong Kong, China, a CTG conecta a região da Ásia-Pacífico ao mundo, possuindo filiais e afiliadas em 42 países e mercados, 200 PoPs no exterior e mais de 55,4 Terabits de capacidade em largura de banda, em termos de conectividade internacional e capacidade intercontinental.

A Angola Cables é uma multinacional do sector das TIC’s com soluções diferenciadas de conectividade para o segmento wholesale e corporate.

Com uma infra-estrutura de transporte robusta e rede IP altamente interconectada a Angola Cables providencia acesso aos maiores IXP’s, Operadores Tier 1 e Provedores de conteúdos globais.

Através dos sistemas de cabos submarinos SACS, Monet e WACS conectam as Américas, África e Europa assegurando ligações para a Ásia via parceiros, gerem o Data Center Tier III AngoNAP Fortaleza (Brasil) e o AngoNAP Luanda (Angola) bem como o PIX e o Angonix, um dos maiores Internet Exchange Point de África.