“Eu escolhi sair”, diz Teich em pronunciamento após pedir demissão

Na tarde desta sexta-feira (15), o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, fez um breve pronunciamento em Brasília após anunciada sua saída do Ministério da Saúde.

Teich pediu demissão do cargo na manhã desta sexta-feira. Durante a coletiva, o ex-ministro elencou feitos de seu trabalho durante o período de quase um mês no qual esteve à frente do Ministério da Saúde e afirmou:

“A vida é feita de escolhas e hoje escolhi sair”, disse.

Sem explicar as razões que o fizeram deixar o cargo, o ex-ministro agradeceu o convite do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para o cargo e reforçou que teve a carreira marcada pelo trabalho junto ao serviço público. Teich afirmou ainda que há um programa de testagem de casos de COVID-19 pronto para ser implementado pela próxima gestão do Ministério.

“Eu não aceitei o convite pelo cargo, eu aceitei porque achei que poderia ajudar o Brasil e as pessoas”, afirmou.

O agora ex-ministro passou por constrangimentos e divergências recentes com o presidente brasileiro, envolvendo um decreto presidencial autorizando mais atividades essenciais – sobre o qual o ministro descobriu através da imprensa durante uma coletiva – e em relação ao uso da cloroquina como medicamento no tratamento da COVID-19.

Teich assumiu o Ministério da Saúde no dia 16 de abril, logo após a demissão do ex-ministro Henrique Mandetta, que teve conflitos públicos com Bolsonaro acerca de medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) criticadas pelo presidente, como o isolamento social.

Ainda não há substituto para Teich na liderança do Ministério da Saúde.