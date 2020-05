Covid-19: Angola com mais três casos positivos

Angola registou mais três casos positivos de transmissão local da covid-19, contacto do caso 31, informou esta quinta-feira o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

De acordo com o governante, que falava no encontro diário com a imprensa para a actualização dos dados da covid-19 em Angola, os três casos, que perfazem 21 casos de transmissão local, são de cidadãos da Guiné Conakry, residentes do Bairro Hoji Ya Henda, no município do Cazenga, em Luanda.

Referiu que os mesmos, com as idades de 36 anos de idade (masculino), 24 anos (feminino) e 22 anos(feminino) estavam em quarentena institucional.

O país tem assim, apontou, 48 casos positivos, com dois óbitos, 14 recuperados e 32 activos (clinicamente estáveis).

Disse estarem em quarentena institucional, em todo o país, 688 pessoas, sendo que 69 delas obtiveram altas, precisamente 24 no Cunene, 28 em Luanda, três em Cabinda, 13 no Bié e um na Lunda Norte.

O secretário de Estado informou que foram processadas laboratorialmente seis mil 136 amostras, com o resultado de 45 casos positivos e cinco mil 607 negativos, enquanto 481 encontram-se em processamento.

De 11 a 25 de Maio, Angola observa um novo período de Estado de Emergência, de 15 dias, para tentar conter a proliferação do novo coronavírus (covid-19).

Esta é a quarta etapa do regime de excepção, que se iniciou a 27 de Março, tendo a última prorrogação vigorado no período de 26 de Abril a 10 de Maio.