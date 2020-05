ASSESSORIA DE MÍDIA: Conferência de Liderança da NBA Jr.

Adam Silver, comissário da NBA, tricampeão da NBA Stephen Curry, Candace Parker da WNBA, Chicago Bulls center Wendell Carter Jr., Jay Bilas, analista da ESPN, Doris Burke, analista da ESPN, Rick Carlisle, treinador do Dallas Mavericks Rick Carlisle, treinador do LA Clippers Rivers, treinador da Universidade da Carolina do Sul e Naismith Hall da Fama Dawn Staley, general Martin E. Dempsey, assistente técnico do Sacramento Kings e ex-jogador da WNBA Lindsey Harding, ex-cirurgião geral dos EUA Dr. Vivek Murthy.

A quarta Conferência anual de liderança da NBA Jr. da NBA (fourth annual Jr. NBA Leadership Conference ), realizada pela Under Armour, reunirá membros da comunidade de basquetebol juvenil – incluindo treinadores, administradores de programas, parceiros, jogadores e pais em todo o mundo – para discussões com os líderes do jogo e especialistas em saúde pública sobre o estado actual dos desportos juvenis. Organizada pelo analista da ESPN, Jay Bilas, a conferência virtual gratuita será transmitida ao vivo no aplicativo da NBA, NBA.com e Jr. NBA.com e nas contas do Facebook, Twitter e YouTube da NBA e Jr. da NBA e Jr. a partir das :00 CAT e apresentam uma linha interessante de painéis e alto-falantes, incluindo:

O evento será feito em uma área virtual de basquetebol, ao vivo, durante 15 minutos com o central do Chicago Bulls, Wendell Carter Jr., com exercícios que os jovens podem realizar em casa ou em espaço limitado para desenvolver seu jogo de maneira segura e saudável.

Poderá seguir a transmissão ao vivo através do Facebook, Twitter e YouTube da NBA e Jr. da NBA, bem como no aplicativo da NBA, NBA.com, Jr. NBA.com. Clique here para se registar, programação e mais informações sobre a Conferência de Liderança Jr. da NBA, incluindo detalhes sobre como se inscrever.