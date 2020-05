Polícia de Guarda Fronteiras desmantela rede de traficantes de combustíveis em Cabinda

Dez cidadãos nacionais e um da República Democrática do Congo (RDC) foram detidos, na madrugada de terça-feira, pela Polícia de Guarda de Fronteiras (PGF), por tráfico de combustíveis, na fronteira terrestre de Yabi (Angola) com a vila de Yema Vilage (RDC), a sul de Cabinda.

O Comando Provincial da Polícia, em nota enviada à Angop, indica a apreensão de 1.225 litros de combustíveis em bidons de 25 litros cada, nas imediações da aldeia de Chinganga (sul de Cabinda), cujo destino era a vila congolesa de Yema/Village-Muanda/RDC.

Os detidos, adianta a corporação, foram entregues ao Serviço de Investigação Criminal para os procedimentos habituais pelo crime de tráfico ou contrabando de combustíveis.

Conforme a corporação, nos últimos cinco dias, no âmbito do combate ao tráfico de combustíveis, imigração ilegal e contrabando de mercadorias e de crimes transfronteiriços, foram frustradas violações nas fronteiras a norte de Cabinda, nas comunas de Massabi-Cacongo e Miconje-Belize com a República do Congo Brazaville e República Democrática do Congo.

As violações das fronteiras terrestres com o uso de caminhos fiotes (trilhos) da parte de cidadãos dos dois Congos são uma tendência que tende aumentar nos últimos meses, com maior incidência para os da RDC.

A Policia de Guarda de Fronteiras conta com o apoio operativo das Forças Armadas Angolanas para diminuir as tentativas de violação das fronteiras.