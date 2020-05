Cuando Cubango com 25 cidadãos em quarentena institucional

Vinte e cinco 25 cidadãos cumprem quarentena institucional na província do Cuando Cubango, por desobediência as medidas de Estado de Emergência, três dos quais relativos a cerca sanitária na capital do país, Luanda.

A informação foi avançada pelo porta-voz local da comissão multissectorial para o combate à Covid-19, Mirco Macai, referindo que os três cidadãos vindos de Luanda por estrada são nacionais.

Doze cumprem quarentena institucional no município do Calai, dois no Cuangar, circunscrições fronteiriças com a Namíbia, país igualmente com casos positivos, e 11 em Menongue, sede capital do Cuando Cubango.

Em quarentena domiciliar estão 14 cidadãos, sendo sete em Menongue, três no Calai e quatro no município do Dirico, igualmente fronteiriço com a Namíbia, na faixa sudeste do Cuando Cubango.