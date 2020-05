Bengo: Violação da cerca sanitária leva três cidadãos à cadeia

Três cidadãos nacionais, com idades entre os 21 e os 41 anos, foram recentemente detidos, pelas forças de defesa e segurança, destacadas em Kifangondo, que é a zona limite entre as províncias do Bengo e Luanda, suspeitos de terem violado a cerca sanitária.

Dentre os suspeitos destacam-se as detenções de uma cidadã de 32 anos, suspeita da prática do crime de agressão física, a agente da polícia na via pública, que se encontrava em pleno exercício das suas funções e de dois cidadãos provenientes da cidade de Luanda, que foram surpreendidos pelas forças de defesa e segurança, quando faziam a travessia do rio Zenza a bordo de uma canoa de fabrico artesanal, violando a cerca sanitária, imposta pelo Decreto Presidencial.

Os suspeitos, segundo a corporação, serão presentes ao Ministério Público para os procedimentos legais que se impõem.