UNAERJ distribui cestas básicas a Comunidade Angolana no Rio de Janeiro

A União dos Angolanos e Amigos de Angola no Estado do Rio de Janeiro (UNAERJ) começou a distribuir cestas Básicas a Comunidade Angolana Residente no Estado Rio.

Segundo a o Presidente da Associação, Sr. Garcia Neto (Titi), a distribuição esta sendo feita, seguindo a lista daquelas famílias que se inscreveram na Subsecretaria dos Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro e no Consulado Geral de Angola.

As cestas Básicas estão sendo distribuídas as famílias, mas carenciadas da Comunidade angolana no Estado do Rio. A distribuição das cestas vai atender a situação actual dessas famílias que estão no momento sem uma actividade remunerada para suportar a Pandemia.



As cestas básicas vieram através da Subsecretaria dos Direitos Humanos da Prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com o Consulado Geral de Angola no Rio. O Presidente da Associação informou que estão inscritos 216 famílias e garantiu que todas irão receber as cestas.