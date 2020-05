Cuando Cubango com mais de 45 mil casos de malária

Quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete casos de malária, que resultaram em oitenta e oito óbitos, foram registados na província do Cuando Cubango, no período entre Janeiro a Março deste ano.

Os dados constam do relatório trimestral a que a Angop teve hoje, terça-feira, acesso, que dá conta de um aumento de 12 mil e setenta e um casos em relação ao mesmo período anterior.

Quanto aos óbitos houve uma redução de dez, uma vez que no igual período anterior foram registados 78 óbitos.

O município de Menongue, capital da província, com 35.749 casos positivos e 84 óbitos, foi o mais afectado, seguindo-se os municípios do Cuito Cuanavale, com três mil 476 casos, Cuangar com dois mil vinte e nove casos, Mavinga com mil 753 registos e Rivungo com mil 727 casos.

Os municípios do Cuchi com 485 casos, Calai com 342 casos, Nankova com 286 e Dirico com 140 casos.