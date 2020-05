Biura lança vídeo clip do novo single “Talismã” que conta com a participação de Deezy

O cantor angolano Biura, brindou os fãs e seguidores neste sábado (09) de Maio, com o lançamento do vídeo clip da música do seu novo single, intitulada “Talismã”, que conta com a participação do músico Deezy no seu canal do YouTube.

O vídeo clip, baseado numa história amorosa, mostra o desabafo de um amor mal sucedido, foi gravado em Portugal e, produzido por Frxh & el Condutor.

Nas suas redes sociais, Biura deixou transparecer que se divertiu bastante durante a gravação, bem como fez entender que deu o seu melhor na gravação da música escrita pelo cantor e Deezy, para poder surpreender o público seguidor.

Viva as emoções do vídeo clip “Talismã” no canal de YouTube do cantor.