Última Hora: Presidente da República nomeia novo comandante do Exercito

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou nesta terça-feira o Oficial General, Jaque Raúl, para o cargo de comandante do Exército, em substituição do General Gouveia João de Sá Miranda.

Antes, o Presidente João Lourenço, na condição de Comandante-Em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, exonerou o General Gouveia João de Sá Miranda, do cargo de comandante do Exército, e o General Jaque Raúl, do cargo de segundo comandante do Exército.

Em nota, a Casa Civil do Presidente da República sublinha que as movimentações ocorreram depois de João Lourenço ter ouvido o Conselho de Segurança Nacional, órgão de consulta do Presidente da República para os assuntos relativos à condução da política e estratégia de segurança do país.