Festival de Publicidade e Marketing Angolano quer reconhecer a excelência da publicidade em Angola

Iniciativa quer celebrar e distinguir o trabalho desenvolvido no nosso país nas áreas de publicidade, marketing e audiovisual

O FESTIPUB – Festival de Publicidade e Marketing Angolano – foi criado para ter a sua primeira edição em 2020. Fruto da pandemia mundial de COVID-19, a organização aguarda desenvolvimentos relativos ao Estado de Emergência e à redução da propagação do vírus para tomar decisões relativamente à data do seu acontecimento. Em cima da mesma está também a hipótese de tornar a 1ª Edição do Festival num acontecimento digital, com transmissão streaming, mas decisões serão tomadas apenas quando terminar o Estado de Emergência em Angola.

Importa dar a conhecer que o FESTIPUB visa o reconhecimento, celebração e distinção do trabalho de excelência desenvolvido em Angola, a nível das diferentes áreas do mercado de audiovisuais, publicidade e marketing. Pretende-se realizar uma homenagem para reconhecer e premiar marcas e profissionais, por meio de uma abordagem responsável e de uma avaliação profissional que vai de encontro às boas práticas a nível dos principais mercados internacionais.

O FESTIPUB terá 47 categorias para as marcas e profissionais se puderem inscrever e vai atribuir 1 Grande Prémio, 7 Prémios Platina e 39 Prémios Ouro, Prata e Bronze. O corpo de jurados será anunciado oportunamente, uma vez que está também dependente da disponibilidade pós-COVID, mas a organização adianta que será composto por convidados nacionais e internacionais.

Embora sem data de realização definida, as inscrições estão abertas para Agências de Publicidade, Marcas e Anunciantes, Produtoras Audiovisuais, Freelancers e Novos Talentos em www.festipub.com. Por sua vez, a página de Instagram do Festival @festipub vai tendo informações actualizadas sobre o mesmo.

O FESTIPUB conta com a parceria institucional da Associação Angolana das Empresas de Publicidade e Marketing, do Epic Sana e do Ilusionista.

Para qualquer informação adicional ou esclarecimentos, o Festival tem um endereço de e-mail: info@festipub.com.