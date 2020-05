Ex- atleta corre ao cadeirão da Federação Angolana de Andebol

O antigo atleta da selecção nacional, José do Amaral Júnior “Maninho” é candidato à presidência da Federação Angolana de Andebol (FAAND), confirmou nesta segunda-feira à Angop, em Luanda, fonte ligada ao grupo que promove a sua candidatura.

A escolha do antigo ponta esquerdo do Petro de Luanda e do 1º de Agosto assenta na base da continuação do trabalho realizado pelo actual elenco, liderado por Pedro Godinho, de que faz parte o concorrente.

A lista do gestor desportivo para as eleições deste ano (quadriénio 2020/24) integra outras figuras da modalidade, destacando-se Tony Costa, Víctor Lemos e Bráulio Brito.

José do Amaral Júnior fez a formação como atleta no Petro Atlético de Luanda, transferindo-se em seguida para o 1º de Agosto, onde sagrou-se pentacampeão nacional no período de 1983/1987.

Em declarações este ano à Angop, Pedro Godinho reiterou a intenção de não mais se recandidatar para mais um mandato à frente da FAAND para integrar outros projectos pessoais e desportivos.

Com essa posição, o antigo praticante marca o fim de um reinado de três mandatos, sendo o décimo presidente do órgão reitor.