Descoberto diamante de 171 quilates em Angola

Um diamante de 171 quilates, extraído do projecto Lulo, província da Lunda Norte, foi hoje (segunda-feira) descoberto em Angola, soube a Angop de fonte oficial.

A gema branca, extraída no bloco 6 da mina, é o 15º diamante de mais de 100 quilates encontrado no referido projecto mineiro e a segunda descoberta no presente ano económico e o quarto maior desde o início das operações.

O bloco 6 e 8, segundo uma nota da Endiama, foram os responsáveis pela produção de 13 das 15 pedras de mais de 100 quilates extraídas na referida mina, com realce para o maior diamante alguma vez encontrado em Angola (2016), com 404 quilates.

O presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Lulo, Domingos Machado, disse que face às características dos blocos 6 e 8, onde normalmente aparecem diamantes de grande dimensão e valor durante a época seca, a empresa vai neste período, concentrar as suas operações nos referidos locais e intensificará a prospecção na parte sul da concessão.

Lulo é uma das mais importantes minas diamantíferas mundiais, constituída por uma sociedade entre a estatal Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama), com 32%, a também privada angolana Rosa e Pétalas (28%) e a operadora australiana Lucapa Diamond Company (40%).