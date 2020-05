Covid-19: Angola sem casos positivos nas últimas 24 horas

Angola manteve os 45 casos positivos da Covid-19 nas últimas 24 horas, informou hoje (segunda-feira) o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

O país regista dois óbitos, 13 recuperações e 30 activos (clinicamente estáveis).

De acordo com Franco Mufinda, que falava no habitual encontro com a imprensa para a actualização dos dados da Covid-19 em Angola, mantêm-se igualmente os 18 casos de transmissão local.

Na quarentena institucional, afirmou, o país tem 906 pessoas, sendo 21 na província do Cuanza Norte, 16 no Huambo e 195 em Luanda. O país tem o registo de 233 altas no geral.

O secretário de Estado fez saber que foram processadas laboratorialmente cinco mil 704 amostras, com o resultado de 45 casos positivos, 354 negativos e 305 em processamento.

A partir de hoje (11), até ao dia 25 de Maio, Angola observa um novo período de Estado de Emergência, de 15 dias, para tentar conter a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Esta é a quarta etapa do regime de excepção, que se iniciou a 27 de Março, sendo que a última prorrogação vigorou no período de 26 de Abril a 10 de Maio.