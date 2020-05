Covid-19: Angola recebe novos meios de biossegurança

Trezentas e oitenta (380) toneladas de material diverso de biossegurança, entre ventiladores, equipamento de laboratório de diagnóstico à Covid-19, comecaram a chegarar hoje ao país, vindos da China, para reforçar a prevenção e o combate à pandemia.

Do lote, constam 380 ventiladores, mais de cinquenta mil testes da doença, oito milhões de mascaras cirúrgicas, um milhão de máscaras N95 (de uso corrente), 100 mil fatos de biossegurança e óculos, dois equipamentos para testagem do RPTCR e milhões de batas e luvas.

Segundo apurou a Angop, o leque integra também termómetros infra-vermelhos, materiais de colheita para as amostras dos testes, assim como outros materiais essenciais para o manuseio e tratamento da Covid-19.

No acto de recepção, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, explicou que o equipamento é parte de um lote de 380 toneladas adquiridas com recursos do Estado Angolano e que se configura no maior volume para o combate à Covid-19.

Segundo a governante, hoje chegou apenas cerca de setenta toneladas de material diverso de biossegurança, estando previstos mais cinco voos, até à próxima semana, para o transporte do restante material da China para Angola.

A ministra disse que estes equipamentos serão distribuídos às 18 províncias do país e às unidades de referência de tratamento e diagnóstico da Covid-19, para além das equipas rápidas de saúde pública.

A porta-voz da Comissão Interministerial para Resposta à Covid-19 lembrou que o Governo angolano já fez outras aquisições da África do Sul, mas este é o maior volume de material de biossegurança obtido para cobrir o país.

Angola regista 45 casos positivos da Covid-19, dos quais dois óbitos, 30 doentes activos e clinicamente estáveis e 13 recuperados, apontando a estatística para a existência de 18 casos de transmissão local, sem o registo, até ao momento, de contaminação comunitária.