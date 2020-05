Mike Pence deve continuar a trabalhar depois de assessora testar positivo

O porta-voz do vice-presidente assumiu que Mike Pence iria “continuar a seguir os concelhos da Unidade Médica da Casa Branca” e que actualmente “não se encontra em quarentena”.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, deverá continuar as suas tarefas e não planeia entrar em auto-isolamento depois da sua assessora de imprensa, Katie Miller, testar positivo para o novo coronavírus na passada sexta-feira, 8 de maio, aponta a ‘CNN’. De acordo com a publicação, Pence mantém os planos para se apresentar esta segunda-feira na Casa Branca.

O porta-voz do vice-presidente assumiu que Mike Pence iria “continuar a seguir os concelhos da Unidade Médica da Casa Branca” e que actualmente “não se encontra em quarentena”. “Adicionalmente, o vice-presidente Mike Pence testou negativo todos os dias e planeia estar na Casa Branca amanhã”, disse o porta-voz no passado domingo.

Este anúncio da continuação de Pence ao serviço chega ao mesmo tempo que a Casa Branca continua a pedir aos governadores dos diferentes estados para reabrirem fronteiras, embora o vírus já tenha chegado à fortaleza de Donald Trump, com dois funcionários infectados pelo novo coronavírus.

Depois de saberem que dois funcionários da Casa Branca se encontravam infectados, alguns membros do grupo de trabalho para o combate à Covid-19 decidiram colocar-se em auto-isolamento, uma vez que tiveram algum contacto com estes membros.

Uma fonte oficial da presidência assumiu que existe uma grande sensibilidade dentro da Casa Branca com o estado actual do país, com diversas autoridades a reconhecer a contradição em pedir a abertura dos estados enquanto a Casa Branca aumenta os protocolos para impedir a propagação do novo coronavírus dentro das suas portas.

Depois de se saber que Katie Miller era a segunda infectada dentro da fortaleza de Trump, o presidente veio a público garantir que não tinha estado em contacto com a assessora de imprensa do seu vice-presidente e que apenas Mike Pence esteve com esta.

Com o marido da assessora de Pence a trabalhar também na Casa Branca, a presença de Stephen Miller, conselheiro sénior de Trump, também não é esperada num futuro próximo, ainda que este tenha testado negativo no mesmo dia que a mulher.