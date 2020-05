Google e Facebook vão permitir telebralho

O Facebook e a Google vão permitir que os trabalhadores continuem a trabalhar a partir de casa até ao final deste ano. A notícia foi avançada pelo The Information.

Ao longo das últimas semanas, os trabalhadores do Facebook e da Google têm estado a trabalhar de forma remota, à semelhança de várias empresas um pouco por todo o mundo. Embora tenha sido avançado que haverá a reabertura progressiva dos escritórios nos próximos meses, tanto o Facebook como a Google vão prolongar o teletrabalho até ao final do ano.

Um porta-voz do Facebook avançou que os trabalhadores poderão continuar em casa ao longo dos próximos meses, devido à covid-19. “Todos os colaboradores que possam realizar o seu trabalho remotamente poderão continuar a fazê-lo até ao final do ano”. Com escritórios espalhados por vários países, a empresa revelou ainda que espera que a maior parte dos espaços fiquem encerrados até dia 6 de julho.

Devido a casos positivos de covid-19, o Facebook encerrou gradualmente vários escritórios ainda antes de serem decretadas as medidas de lockdown em vários países, como aconteceu com os espaços de Londres ou Seattle, logo no início de março.

No caso da Google, Sundar Pichai, o CEO da tecnológica, já tinha referido que preparava a abertura dos escritórios da empresa para junho e julho. Segundo avança o The Information, o líder da Google permitirá aos trabalhadores a continuidade de trabalho remoto até ao fim de 2020, caso tenham essa possibilidade.

Em virtude das medidas adotadas de combate ao coronavírus, o teletrabalho tem aumentado e as plataformas de videoconferência têm sido das mais usadas, inclusive para lazer. Zoom, Teams (Microsoft) e Hangouts (Google) são algumas das principais apps usadas, mas agora também o Messenger do Facebook se transformou numa aplicação dedicada para fazer videochamadas no computador, mantendo a possibilidade de chat tradicional.