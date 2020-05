Fundação Arte e Cultura lança aulas online de percussão corporal

A Fundação Arte e Cultura começa nesta semana as aulas de Percussão Corporal e de Bateria, no quadro do seu projecto “Fundação Arte e Cultura Online” e decorrem sob o lema “Fique em casa e proteja a sua vida”.

As aulas serão leccionadas no horário das 15h00, de segunda a sexta, com Gideão Zumba, professor do Centro Cultural, da Fundação. Durante a formação, os alunos poderão ver módulos como- A bateria e sua história; Constituição da bateria; Como se sentar na bateria; Como controlar as baquetas; Rudimentos e Ritmos para tocar as primeiras músicas e serão demonstradas várias obras para que os alunos possam aprender com facilidade.

Chamamos de percussão corporal aquela em que o corpo se serve de instrumento para a produção de sons, diferente da percussão por bateria onde o som é produzido através deste instrumento. Segundo o professor de percussão Gideão Zumba, para a aula de percussão corporal é fundamental a cordenação motora (capacidade de tocar coisas diferentes com diferentes membros).

“A vantagem da percussão corporal é que não precisamos de um instrumento além do nosso próprio corpo. Queremos por outra ensinar as crianças a tocar bateria e, de caminho, a aprenderem um pouco sobre as origens do instrumento. Mas a bateria corporal é essencial nessa altura, principalmente para aquelas crianças, adolescentes que não dispõem de uma bateria em casa.”, afirma Gideão Zumba. Para acompanharem o professor, as crianças e adolescentes e, na realidade, todos os interessados, deverão dispor apenas de dois paus de cerca de 30 cm de comprimento, uma sola de chinelas tipo “havaianas” e um pedaço de tábua onde possa caber a chinela- para as aulas de percussão de bateria- e para a corporal bastará o corpo.



A aula de percussão corporal foi concebida pela Fundação para garantir que as crianças e adolescentes consigam conciliar a brincadeira e o conhecimento artístico, permitindo mesmo a interação dos pais com os filhos.

“Reconhecemos que para os pais é cansativo ficar em casa e lidar com o barulho das crianças, que é também sempre saudável. Por isso pensamos dar aulas de percussão corporal para que as crianças tenham o privilégio de aprender uma arte, produzir sons através do corpo e com isto animarem os pais e deixar os seus dia melhor”, assegura o director para área social da Fundação, Xavier Narciso.



Sobre o projecto

O projecto “Fundação Online” foi lançado no dia passado 24 de Março de 2020, como forma de dar resposta às limitações impostas pelo Estado de Emergência e à necessidade de proporcionar às famílias, crianças e adolescentes alunos do Centro Cultural da Fundação, na Ilha de Luanda, razões para, por um lado, ficarem em casa e protegerem as suas vidas da Covid-19 e, por outro, manterem o habitual ritmo das aulas. O objectivo é realizar essas actividades online e permitir assim que, a partir de suas casas, as famílias possam receber um estímulo adicional para tornarem os seus dias mais divertidos, mas também mais seguros, nos horários considerados mais viáveis. As famílias assistem aos eventos a partir das redes sociais da Fundação, nomeadamente as páginas de Facebook “Fundação Arte e Cultura”, “Escola da Música” e “Galeria Tamar Golan”.



Sobre a Fundação

Parte integrante da Menomadin Foundation, a Fundação Arte e Cultura representa também o compromisso de responsabilidade social corporativa do Grupo Mitrelli. Fundada no dia 25 de Janeiro de 2006, a Fundação tem o seu forte na inserção social das famílias em situação de grande vulnerabilidade e no apoio às artes e à cultura angolana. Recentemente inaugurou o seu novo Cento Cultural e sede na Ilha de Luanda, onde centenas de crianças e adolescentes participam nas mais diversas áreas de formação, como as artes plásticas e o artesanato e corte e costura, a música, nomeadamente guitarra, piano, percussão e canto, a dança, o ioga e a ginástica, a superação escolar e a informática, entre outras actividades.

