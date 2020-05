Acidente durante exercício militar no Irão deixa ao menos 19 mortos e diversos feridos

Nesta segunda-feira (11), um exercício militar da Marinha iraniana deixou ao menos 19 marinheiros mortos e diversos feridos após suposto acidente envolvendo “fogo amigo”.

A emissora Press TV, citando fontes militares, relatou se tratar de um incidente no golfo de Omã envolvendo o navio de guerra Konarak, ao largo da cidade portuária iraniana de Jask, localizada na província de Hormozgan, no sul do país, o qual teria provocado um morto.

Conforme relatos nas mídias sociais, o incidente teria ocorrido quando a fragata Jamaran atingiu acidentalmente o Konarak com um míssil de cruzeiro anti-navio C-802 durante testes. Cerca de 40 pessoas estão desaparecidas, conforme publicou o site Daily Mail.

Posteriormente, o serviço de imprensa do Exército do Irã confirmou que, como resultado do acidente, ao menos 19 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Entretanto, o serviço não confirmou as informações sobre o disparo do míssil.

Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostram supostamente marinheiros iranianos feridos após o acidente.

​Dezenas de pescadores iranianos correram para o mar para salvar marinheiros sobreviventes do navio Konarak, da Marinha iraniana. O vídeo mostra dois marinheiros resgatados do mar pelos pescadores.