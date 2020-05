Brasil tem 730 novas mortes e passa de 10 mil óbitos por COVID-19

Segundo divulgou neste sábado (9) o Ministério da Saúde do Brasil, o país registou 730 novas mortes pro COVID-19 nas últimas 24 horas, chegando a 10.627 mortes causadas pela COVID-19.

Os números do Ministério também afirmam que o Brasil tem 155.939 casos confirmados da COVID-19. A letalidade da doença no Brasil continua em 6,8%. Na sexta-feira (8), o Brasil registava 9.897 mortes e 145.238 casos da doença.

Com os dados divulgados neste sábado, o Brasil é o 6º país do mundo com mais mortes causadas pela COVID-19, atrás dos Estados Unidos, Espanha, Itália, Reino Unido e França.

A região Sudeste do Brasil segue como a região mais atingida pela doença, com 44,2% dos casos registados no país. O estado com mais casos é São Paulo, que tem 44.411 casos confirmados e 3.608 mortes causadas pela doença.

No mundo inteiro, conforme os dados da Universidade Johns Hopkins, a COVID-19 infectou mais de 4 milhões de pessoas, matando 278.135 vezes.