Porta-voz de Mike Pence infectada com coronavírus

A porta-voz do vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence, testou positivo ao coronavírus. Katie Miller é a esposa de Stephen Miller, um dos mais próximos conselheiros do presidente norte-americano. É o segundo caso registado esta semana na Casa Branca, depois de um militar da Marinha ao serviço de Donald Trump.

Os Estados Unidos contam actualmente com mais de um milhão e 280.000 casos diagnosticados, segundo os números compilados pela Universidade John Hopkins. O número de vítimas mortais em território norte-americano aproxima-se das 80.000.

A pandemia empurrou a taxa de desemprego no país para os 14,7%, com mais de 20.000 de postos de trabalho perdidos em Abril.

Com cerca de 200.000 casos oficialmente confirmados, a Rússia é o quinto país com maior número de contaminações no mundo e o presidente da câmara de Moscovo, principal foco da epidemia em território russo, diz que o número real deverá aproximar-se dos 300.000.

“Penso que a Rússia está a assistir a uma epidemia atrasada. Assistimos a isso em vários contextos. Vimos como a Itália foi um dos primeiros países na Europa a passar por uma epidemia em larga escala, seguida pela Espanha, Reino Unido e outros”, disse Michael Ryan, director do programa de emergências da Organização Mundial de Saúde.

O balanço oficial de vítimas mortais na Rússia é de menos de duas mil mas, segundo os críticos do Kremlin, o número é relativamente baixo porque as autoridades não estão a contabilizar todas as mortes de pessoas contaminadas como mortes provocadas pela Covid-19.