PIIM inicia com construção de duas escolas em Mbanza Kongo

O lançamento da pedra para a construção de duas escolas de 12 e de sete salas de aulas, em Mbanza Kongo, marcou o início da implementação formal do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) na província do Zaire.

A escola de 12 salas de aulas terá capacidade para 960 alunos e está a ser erguida no bairro 4 de Fevereiro.

A infra-estrutura, cuja edificação tem a duração de oito meses, custa, incluindo o seu apetrechamento, 157 milhões, 896 mil e Kwanzas e 523 cêntimos.

Ocupando uma área bruta de cinco mil e 876 metros quadrados terá, igualmente, uma sala de reunião, gabinetes administrativos, casas de banho, espaços verdes.

Já a escola de sete salas de aula, avaliada em AKZ 95 milhões, 998 mil e 789 cêntimos, será erguida na aldeia de Nkoko, comuna do Luvo, que dista a sensivelmente 45 quilómetros a norte da cidade de Mbanza Kongo.

As obras deste estabelecimento de ensino durarão nove meses. Albergará 560 alunos do ensino primário.

De acordo com a administradora municipal de Mbanza Kongo, Nzuzi Makiese, a circunscrição beneficiou de quatro projectos no âmbito do PIIM, nos domínios da educação, vias urbanas e saneamento básico da cidade.

Por sua vez, o director municipal da educação, Garcia Moniz Ramos, em declarações à Angop, afirmou que Mbanza Kongo necessita de 10 novas escolas para inserir os mais de 10 mil alunos da iniciação a 9ª classe.

Mbanza Kongo conta, actualmente, com 75 escolas distribuídas em seis comunas adstritas, das quais 69 do ensino primário ao I ciclo do ensino secundário e seis do II ciclo.

O acto da consignação das duas escolas foi orientado pelo governador provincial, Pedro Makita Armando Júlia, que lembrou, na ocasião, que a região beneficiou de 33 projectos no âmbito do PIIM que continuarão a ser lançados.

O município de Mbanza Kongo tem uma população estimada em 180 mil e 329 habitantes distribuídos em cinco comunas: Luvo, Nkiende, Kalambata, Kaluka, Madimba e Sede.