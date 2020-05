Comandante-geral inaugura Centro de Produção da Polícia e procede lançamento do Portal da corporação

O Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, o Comissário-Geral, Paulo Gaspar de Almeida, inaugurou esta sexta-feira, 08, o Centro de Produção Audiovisual (CEPAV), localizado no bairro da Polícia, rua 1° de Agosto, adjacente ao Hotel Celeste e procedeu ao acto de lançamento do Portal de Notícias do órgão que dirige.

Paulo Gaspar de Almeida considerou na ocasião, o lançamento do referido portal como histórico, porque, segundo disse, vai beneficiar uma boa franja da sociedade.

Sobre o CEPAV, a alta patente da Polícia Nacional esclareceu, que é uma ferramenta criada para apoiar a comunicação institucional da corporação, no âmbito da actividade educativa, patriótica e profissional.

O Comissário-Geral explicou ainda, que o mesmo vai produzir conteúdos policiais cívicos e pedagógicos, que serão elaborados por polícias e parceiros, com vista a informar e melhorar o conhecimento do papel, do lugar e da actividade policial, perante a sociedade.

Disse igualmente, que a referida plataforma de comunicação visa privilegiar a interacção com os órgãos de comunicação social, para a produção e transmissão de conteúdos de natureza meramente policial.

No final, o Comandante-Geral garantiu, que o mesmo irá, ainda, reduzir os custos e a capacidade orçamental.