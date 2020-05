“Angola é cada vez mais importante para os EUA , diz Tibor Nagy

O secretário de Estado Assistente para os Assuntos Africanos dos Estados Unidos, Tibor Nagy, disse, nesta semana, que Angola tem estado a crescer de importância como parceiro bilateral e que Washington quer continuar a desenvolver a sua parceria com o Estado angolano.

Nagy falava numa conferência de imprensa pelo telefone com jornalistas de África e, neste caso, respondia a uma pergunta da Rádio Nacional de Angola.

O secretário de Estado Assistente voltou a congratular o Presidente João Lourenço pelos seus esforços de reformas desde que assumiu a Presidência, em particular pela luta contra a corrupção que, segundo disse, mostram cada vez mais seriedade em querer levar Angola por um caminho totalmente diferente daquele do passado.

Angola acrescentou que Tibor Nagy continuará e vai aumentar a sua atracção para o comércio e investimentos dos Estados Unidos.

“Estamos muitos contentes com a nossa parceria com Angola e queremos que seja levada para novos níveis no futuro”, reiterou o governante, que prometeu também cooperar na mitigação dos efeitos da pandemia do coronavirus.