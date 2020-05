Espanha regista mais de 26 mil óbitos por Covid-19

Madrid é a região que regista mais infectados e mais mortes, com um total de 63.870 pessoas infectadas e 8.466 mortos, seguindo-se a Catalunha com 51.190 infectados e 5.345 mortes.

Espanha regista um total de 26.070 mortes com o novo coronavírus, somando 213 óbitos aos números de ontem, avança o Ministério da Saúde espanhol. Ao todo, o país conta com 221.447 casos de infecção confirmados como o novo coronavírus, mais 1.122 novos infectados face a ontem.

O valor divulgado esta quarta-feira, 6 de maio, representa um ligeiro abrandamento no número de óbitos diários face ao dia de ontem, quando se registaram 244 mortes. O último máximo foi registado no dia 2 de Abril, quando atingiu 950 mortes num único dia.

Ainda assim, um total de 128.511 pessoas estão curadas e tiveram alta hospitalar.

Madrid é a região que regista mais infectados e mais mortes, com um total de 63.870 pessoas infectadas e 8.466 mortos, seguindo-se a Catalunha com 51.190 infectados e 5.345 mortes.

Entre as comunidades autónomas que fazem fronteira com Portugal, Castela e Leão apresentam 17.625 infectados e 1.847 mortes, Andaluzia regista 12.268 infectados e 1.281 mortos, Galiza conta com 9.134 infectados e 582 mortos e a Estremadura tem 2.877 infectados e 463 mortes.

Comunidades espanholas pedem desconfinamento mais rápido

As comunidades autónomas espanholas entregaram ontem no Ministério da Saúde as suas próprias propostas para o desconfinamento nas regiões, aponta o ‘El País’. A maioria das comunidades que entregaram as propostas pediram para entrar na primeira fase já na próxima segunda-feira, 11 de maio, mesmo depois do governo admitir que a passagem entre fases iria depender da evolução de casos e óbitos.

A primeira fase, para a qual as comunidades pedem um rápido desconfinamento, implica o desbloqueio no comércio e a possível de servir em esplanadas, bem como reuniões até 10 pessoas. Ainda assim, parece que as comunidades parecem querer reger-se por próprias fases.

A Catalunha decidiu manter em confinamento as áreas mais populosas, como Barcelona, Girona e Lleida, devido ao elevado risco de contágio. Madrid, apesar de ser a região com mais casos e óbitos, pediu para entrar na fase seguinte do desconfinamento.