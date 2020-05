Espanha avança rumo à normalidade, mas Madrid e Barcelona podem ficar para trás

A Espanha está analisando nesta quinta-feira novas medidas para voltar à normalidade, já que a epidemia de coronavírus está recuando, mas a capital Madrid e a cidade de Barcelona podem continuar sujeitas a restrições severas por ora.

Ambas, assim com seus arredores, registaram o maior número de infecções e mortes de coronavírus na Espanha, um dos países mais atingidos pela pandemia global.

Mas como a economia está em apuros e os cidadãos anseiam pelo fim de um isolamento que os mantêm praticamente confinados em casa há oito semanas, o governo do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, está ansioso para recolocar a nação em funcionamento sem provocar uma segunda onda de infecções.

Na noite de quarta-feira, o Parlamento aprovou a prorrogação do estado de emergência por mais duas semanas a partir de domingo – o que dá ao governo o poder de controlar a circulação de pessoas enquanto relaxa gradualmente o isolamento que conseguiu conter o surto.

“Se as medidas de segurança forem obedecidas e as distâncias de segurança respeitadas, acho que é fantástico. Acho que estava na hora”, disse Charo Nuñez, funcionário de uma farmácia de Madrid.

O Ministério da Saúde estimou o número de mortes causadas pelo coronavírus no país nas últimas 24 horas em 213 nesta quinta-feira, menos que as 244 do dia anterior e muito menos do que os picos de quase mil do começo de Abril.

Isso elevou o total de óbitos a 26.070. O número de casos diagnosticados subiu dos 220.325 do dia anterior para 221.447.