Zé Pedro: «Sonho em representar a Selecção Angolana de futebol»

Todas as provas internacionais de futebol estão paradas entre elas a Liga dos Campeões europeus, que continua suspensa, ou ainda o Campeonato da Europa, que foi adiado para 2021. No que diz respeito ao Campeonato Africano das Nações, que vai decorrer nos Camarões, as datas não foram alteradas e deverá decorrer em Janeiro e Fevereiro do próximo ano.

Todos os países da África Lusófona ainda podem se apurar para a prova, o CAN, entre eles Angola.

Em entrevista à RFI, Zé Pedro, futebolista luso-angolano, que actua no FC Eindhoven na Holanda, revelou-nos que sonha em representar a Selecção Angolana, os Palancas Negras.

O defesa de 27 anos também abordou a sua carreira, no entanto começou por falar das suas preocupações quanto à propagação da pandemia de Covid-19 em Angola, em Portugal e na Holanda.

De referir que José Pedro Cruz Sousa Neto, mais conhecido por ‘Zé Pedro’, chegou ao clube holandês do FC Eindhoven durante o Verão de 2019, proveniente do Marinhense, equipa portuguesa do terceiro escalão.