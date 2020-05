Trump diz que EUA terá vacina contra coronavírus até o fim deste ano

O presidente Donald Trump disse neste domingo que os Estados Unidos terão uma vacina contra o coronavírus até o final deste ano.

“Estamos muito confiantes de que vamos ter uma vacina no final do ano, até o final do ano”, disse Trump em um programa da da Fox News transmitido do Lincoln Memorial em Washington, DC.

Ele também disse que pedirá a reabertura de escolas e universidades em Setembro, dizendo “eu quero que eles de volta”.

A previsão da vacina avança é discutida enquanto os Estados Unidos e outros países correm para serem os primeiros a descobrir uma maneira de prevenir o COVID-19.

Trump admitiu que ficará feliz mesmo que outro país passe à frente dos pesquisadores dos EUA na descoberta da vacina. “Se for outro país, vou tirar meu chapéu”, disse. “Eu não me importo, só quero receber uma vacina que funcione”, ressaltou.

Questionado sobre os riscos durante os testes em seres humanos em um processo de pesquisa que está sendo muito mais rápido do que o comum, Trump disse “eles são voluntários. Eles sabem no que estão se metendo”.

Trump pareceu reconhecer que se antecipou a seus conselheiros na previsão da vacina. “Os médicos dirão ‘você não deveria dizer isso’, mas vou dizer o que penso”, afirmou.