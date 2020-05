Rússia regista mais de 145.000 casos de Covid-19 após uma explosão do número de infecções no país, que agora está a enfrentar a pandemia com maior crescimento no continente europeu.

Segundo os últimos dados oficiais, 10.581 novas infecções foram registadas nas últimas 24 horas, com apenas 52 casos a menos do que o recorde deste domingo. A Rússia regista 145.268 casos e 1.356 mortes.

Tal como noutros países, o novo coronavírus atingiu membros do governo: o primeiro-ministro russo Mikhail Michoustine e o ministro das obras públicas, Vladimir Yakouchev, anunciaram no final da semana passada terem sido testado positivo para o Covid-19.

A Rússia enfrenta a progressão mais rápida da pandemia na Europa, enquanto muitos países do continente registam um gradual decréscimo de casos. No entanto, a taxa de mortalidade russa continua baixa comparando com o número de óbitos em países como Itália, Espanha e Estados Unidos. As autoridades russas justificam este registo ao fecho rápido de fronteiras e ao rastreio massivo.

A cidade de Moscovo, com mais de 12,6 milhões de habitantes, é o principal foco de infecção no país, com mais da metade dos casos e mortes confirmados, 68.606 e 729, respectivamente. O presidente da Câmara de Moscovo Sergei Sobianin, afirmou que “a ameaça continua a crescer” e pediu aos habitantes que respeitem o confinamento. Embora o Presidente Vladimir Putin tenha admitido que a situação continua “difícil”, a Rússia está a preparar-se para suspender gradualmente as medidas de contenção a partir de 12 de Maio.

Perante a pandemia, o Kremlin foi obrigado a adiar o importante desfile militar anual marcado para sábado, 9 de Maio, para comemorar os 75 anos de vitória sobre a Alemanha nazista.

A parada militar vai ser substituída por voos de aviões militares nas principais cidades, um exercício que foi ensaiado esta segunda-feira em Moscovo.