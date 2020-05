Faure Gnassingbé toma posse como Presidente do Togo

Apesar dos riscos de propagação da Covid-19, uma cerimónia menor foi realizada em Lomé para marcar a tomada de posse do Presidente. No Governo há mais de uma década, Gnassingbé inicia novo mandato de cinco anos.

Cerca de 200 convidados – todos usando máscaras e mantendo o distanciamento social – participaram da cerimónia deste domingo (03.05) na capital togolesa. Com as fronteiras fechadas, só havia diplomatas presentes no país.

A cerimónia televisiva foi reduzida para pouco mais de 80 minutos, sem a pompa de costume. Uma foto no perfil do Twitter do Presidente mostra o momento da posse.

Gnassingbé, de 53 anos, venceu na primeira volta, em Fevereiro, com maioria absoluta, estendendo seu reinado de 15 anos por mais cinco anos.

Chances de manter-se no poder

Uma emenda constitucional aprovada em 2019 limitou o cargo de Presidente a dois mandatos, mas vai ter efeitos apenas nas eleições subsequentes. Assim, Faure Gnassingbé pode concorrer nesta e nas próximas eleições, com chances de manter-se no poder até 2030.

Gnassingbé tomou posse apesar das objecções do seu rival, o ex-primeiro-ministro Agbeyome Kodjo, que obteve 18,37% dos votos. A polícia deteve Kodjo em Abril, depois que ele se declarou Presidente eleito.

A tomada de posse ocorreu em pleno combate à pandemia do novo coronavírus no país, que já registou 123 casos e nove mortes, segundo o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana.